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Российские керлингисты уступили команде Швейцарии
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Российские керлингисты уступили команде Швейцарии на чемпионате мира 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в восьмом матче предварительного раунда на чемпионате мира, который проходит в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу швейцарцев. В составе российской команды выступили Алексей Тимофеев (скип), Артем Шмаков (вице-скип), Артур Ражабов, Евгений Климов и Сергей Глухов.
После восьми матчей сборная России занимает пятое место, одержав пять побед. Первую строчку делят Шотландия и Швеция (7 побед — 1 поражение), третьими идут канадцы (6 — 1), четвертыми — норвежцы (6 — 2).
5 апреля команда России сыграет со сборной Шотландии.
Ранее российские керлингисты обыграли американцев на чемпионате мира в США.
Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Круговой турнир Россия — Швейцария — 6:7
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