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Третьяков пожаловался на злорадствующих иностранцев
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Российский спортсмен пожаловался на злорадствующих иностранцев 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский скелетонист Александр Третьяков рассказал о реакции иностранных соперников на санкции по отношению к нему. Его слова приводит Sport24.ru.
Спортсмен заявил, что после того, как он был пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиадах и лишен золота Игр в Сочи, отношение со стороны соперников в его адрес изменилось.
«Больше всего запомнилось, как в тот же день, когда все стало известно, мы приехали на тренировку, а англичане, американцы и латыши демонстративно обнимались, радовались, поздравляли друг друга», — вспомнил Третьяков.
По мнению скелетониста, есть нации, которые подвержены пропаганде и влиянию СМИ.
«Те, кто не очень нормально себя вел в последние несколько месяцев, точно так же поступал и раньше. Я с этими людьми никогда тепло общался, а теперь тем более не планирую», — отметил спортсмен.
Третьяков был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи, однако после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне его вновь признали победителем.
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