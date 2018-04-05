Третьяков пожаловался на злорадствующих иностранцев

Российский спортсмен пожаловался на злорадствующих иностранцев

Российский скелетонист Александр Третьяков рассказал о реакции иностранных соперников на санкции по отношению к нему. Его слова приводит Sport24.ru.

Спортсмен заявил, что после того, как он был пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиадах и лишен золота Игр в Сочи, отношение со стороны соперников в его адрес изменилось.

«Больше всего запомнилось, как в тот же день, когда все стало известно, мы приехали на тренировку, а англичане, американцы и латыши демонстративно обнимались, радовались, поздравляли друг друга», — вспомнил Третьяков.

По мнению скелетониста, есть нации, которые подвержены пропаганде и влиянию СМИ.

«Те, кто не очень нормально себя вел в последние несколько месяцев, точно так же поступал и раньше. Я с этими людьми никогда тепло общался, а теперь тем более не планирую», — отметил спортсмен.

Третьяков был лишен золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи, однако после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне его вновь признали победителем.