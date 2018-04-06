Российским олимпийцам присвоили воинские звания 

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов присвоил российским спортсменам, принявшим участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, воинские звания, сообщает "РИА Новости".
Звание младшего лейтенанта присвоено лыжнику Александру Большунову, который на Играх в Пхенчхане завоевал бронзовую медаль, звания прапорщика присвоены еще одному лыжнику Алексею Червоткину, ставшего серебряным призером Олимпиады-2018, а также фристайлисту Сергею Ридзику, выигрывавшему бронзу.
"Вы подарили нам радость! Не только радость побед, но и сохранили в нас уверенность в чистоте спорта, укрепили веру в его светлые идеалы", — сказал Золотов.
Помимо званий спортсменам вручили медали: награда "За проявленную доблесть" вручена Большунову, Червоткину и Спицову. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, а также Елистратов и Ридзик награждены медалью "За боевое содружество".
Сноубордистка Алена Заварзина и прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова стадил обладателями медали "За отличие в службе".