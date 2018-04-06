Россиянам разрешили принимать допинг

В 2017 году 22 российских спортсмена получили разрешение на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, всего в 2017 году были поданы 98 запросов от россиян на терапевтические исключения.

«В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения — 33 передано на рассмотрение в UKAD (Британское антидопинговое агентство). Остальные не были переданы, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10, на рассмотрении одно», — сказал Ганус.

Работу с российскими заявлениями ведет UKAD, поскольку РУСАДА пока не восстановлено в правах Всемирным антидопинговым агентством (WADA).