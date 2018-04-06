Ещё
Россиянам разрешили принимать допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам разрешили принимать допинг 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Reuters
В 2017 году 22 российских спортсмена получили разрешение на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, всего в 2017 году были поданы 98 запросов от россиян на терапевтические исключения.
>> «Просто выйди и сразись с Хабибом»
«В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения — 33 передано на рассмотрение в UKAD (Британское антидопинговое агентство). Остальные не были переданы, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10, на рассмотрении одно», — сказал Ганус.
Работу с российскими заявлениями ведет UKAD, поскольку РУСАДА пока не восстановлено в правах Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на хакерскую организацию Fancy Bears, в 2015 году терапевтические исключения были сделаны для 583 американских спортсменов.
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу24
Легков объявил о завершении карьеры5
Скончался Александр Курлович1
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение