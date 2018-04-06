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WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
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22 российским спортсменам разрешили принимать запрещённые WADA препараты для терапии 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Reuters
Как сообщил в эфире «Говорит Москва» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, всего с запросами о терапевтических исключениях в прошлом году обратились 98 наших атлетов.
Он подчеркнул, что пока РУСАДА «находится в несоответствии» (требованиям WADA — прим. ГМ), работу с просьбами российских спортсменов разрешить употребление лекарств ведёт UKAD — Антидопинговое агентство Великобритании. По словам Юрия Гануса, выводы UKAD совпадают с мнением комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА.
«Количество обращений по терапевтическим исключениям в последнее время и увеличилось. В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD. Остальные не были переданы, потому что, либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении — одно».
Терапевтическое исключение — это разрешение, позволяющее атлетам употреблять препараты из списка запрещённых WADA. В феврале прошлого года врач лыжной сборной Норвегии Петтер Ольгерт заявил, что 50-70% членов сборной имеют диагноз астма и потому принимают препараты из списка запрещённых. Хаккерская группа Fancy Bears опубликовала переписку чиновников WADA, в которой упоминаются имена 200 американских спортсменов, для которых сделаны терапевтические исключения.
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