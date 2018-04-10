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Российский саночник пожаловался на тренера
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Саночник Павличенко рассказал о непристойном поведении тренера Демченко 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Саночник Семен Павличенко рассказал о непристойном поведении главного тренера сборной России Альберта Демченко. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».
"Демченко ведет себя непристойно. Приходит в мастерскую посмотреть, как мы работаем. Сидит, чаи гоняет и обсирает спортсменов. Особенно молодых, которые не могут ответить.
Или на тренировке кричит:
"Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить", — сказал Павличенко.
Он отметил, что смотрел Олимпиаду в Лондоне, где главный тренер наших волейболистов тоже ругался матом.
"Но он не оскорблял своих игроков, а призывал их биться. Типа "идите и замочите их". Вот это реальный настрой.
А когда переходят на личности, как Демченко, это уже угнетение. Пытался повлиять на него, на одном из командных собраний рассказал о его поведении. Не помогло", — добавил спортсмен.
На Олимпийских играх в Пхенчхане, на которых российские саночники не завоевали ни одной медали, у Павличенко и Демченко случился конфликт, из-за которого спортсмен отравился домой раньше времени.
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