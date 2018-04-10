Российский саночник пожаловался на тренера

Саночник Павличенко рассказал о непристойном поведении тренера Демченко

"Демченко ведет себя непристойно. Приходит в мастерскую посмотреть, как мы работаем. Сидит, чаи гоняет и обсирает спортсменов. Особенно молодых, которые не могут ответить.

Или на тренировке кричит:

"Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить", — сказал Павличенко.

Он отметил, что смотрел Олимпиаду в Лондоне, где главный тренер наших волейболистов тоже ругался матом.

"Но он не оскорблял своих игроков, а призывал их биться. Типа "идите и замочите их". Вот это реальный настрой.

А когда переходят на личности, как Демченко, это уже угнетение. Пытался повлиять на него, на одном из командных собраний рассказал о его поведении. Не помогло", — добавил спортсмен.

На Олимпийских играх в Пхенчхане, на которых российские саночники не завоевали ни одной медали, у Павличенко и Демченко случился конфликт, из-за которого спортсмен отравился домой раньше времени.