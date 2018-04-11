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Тренер Демченко опроверг обвинения в его адрес
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Тренер Демченко опроверг обвинения в оскорбительном отношении к саночникам 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко опроверг обвинения спортсмена Семена Павличенко в оскорбительном отношении к членам национальной команды.
"Я себе такого не позволяю. Не могу сказать, в связи с чем у Семена это все продолжается и продолжается. После Олимпиады он дает кучу интервью. С чем это связано, что движет спортсменом. Причем на протяжении трех-четырех лет до Олимпиады мы нормально, хорошо работали.
Семен рос, продвигался, никогда не было никаких конфликтов, и он никаких претензий не предъявлял. Так что не могу понять, с чем это связано. Может, кто-то за ним стоит и пытается чего-то добиться с помощью его интервью. Используют, может быть, его", — цитирует Демченко НСН.
Ранее Павличенко рассказал о непристойном поведении Демченко.
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