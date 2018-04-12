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Стала известна дата выборов президента ОКР
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Стала известна дата выборов президента Олимпийского комитета России 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов озвучил дату проведения выборов президента организации. По его словам, собрание состоится 29 мая.
"Крайний срок выдвижения кандидатов в президенты — 15 мая. На Олимпийском собрании также будет сформирован новый состав исполкома и других руководящих органов", — цитирует Выборнова ТАСС.
Олимпийский комитет России с 2010 года возглавляет первый заместитель председателя Государственной думы России Александр Жуков
На зимних Олимпийских играх 2018 года российские олимпийцы выступили под нейтральным флагом из-за дисквалификации ОКР за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил ОКР в статусе после временного отстранения.
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