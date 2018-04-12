Стала известна дата выборов президента ОКР

Стала известна дата выборов президента Олимпийского комитета России

Глава службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов озвучил дату проведения выборов президента организации. По его словам, собрание состоится 29 мая.

"Крайний срок выдвижения кандидатов в президенты — 15 мая. На Олимпийском собрании также будет сформирован новый состав исполкома и других руководящих органов", — цитирует Выборнова ТАСС.

На зимних Олимпийских играх 2018 года российские олимпийцы выступили под нейтральным флагом из-за дисквалификации ОКР за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил ОКР в статусе после временного отстранения.