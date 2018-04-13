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Зеппельт предрек новую волну дисквалификаций спортсменов РФ
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Зеппельт предрек новую волну дисквалификаций спортсменов РФ 

Рамблер 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что международные спортивные федерации сейчас расследуют множество антидопинговых нарушений со стороны российских спортсменов. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам журналиста, россиян ожидают «колоссальные последствия».
«Ещё не многие осознали: о российском скандале появится намного больше информации», — пообещал Зеппельт.
По его словам, в течение нескольких лет российские спортсмены сдали около девяти тысяч положительных допинг-проб, федерации ведут расследования в отношении 4,5 тысячи атлетов.
Ранее в СМИ появилась информация о расследовании прокуратуры Австрии в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинговых нарушениях. В деле якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.
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