Зеппельт предрек новую волну дисквалификаций спортсменов РФ

Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что международные спортивные федерации сейчас расследуют множество антидопинговых нарушений со стороны российских спортсменов. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам журналиста, россиян ожидают «колоссальные последствия».

«Ещё не многие осознали: о российском скандале появится намного больше информации», — пообещал Зеппельт.

По его словам, в течение нескольких лет российские спортсмены сдали около девяти тысяч положительных допинг-проб, федерации ведут расследования в отношении 4,5 тысячи атлетов.