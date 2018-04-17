Адвокат Родченкова анонсировал новые разоблачения

Дмим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) и бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова проанонсировал новую волную расследований, связанную с российскими спортсменами. Слова юриста приводит NRK.
"Будут и другие расследования, будет опубликована и другая информация", — заявил представляющий интересы информатора юрист.
Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что Родченков занимался манипуляцией допинг-проб российских спортсменов вопреки Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России (ОКР).