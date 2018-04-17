Адвокат Родченкова рассказал о новых расследованиях

Адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Родченков планирует опубликовать новые расследования. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам защитника, будет обнародована «другая информация». Подробностей Уолден не привел.
Одиннадцатого апреля стало известно об обысках в офисе Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге. Родченков заявил, что организация скрывала нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.
Прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинговых нарушениях. В деле якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.
Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.
По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.