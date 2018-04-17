Адвокат Родченкова рассказал о новых расследованиях

Адвокат Родченкова анонсировал новые разоблачения

По словам защитника, будет обнародована «другая информация». Подробностей Уолден не привел.

Одиннадцатого апреля стало известно об обысках в офисе Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге. Родченков заявил, что организация скрывала нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.

Прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинговых нарушениях. В деле якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.

Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.

По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.