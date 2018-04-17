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WADA решило «добить» Россию
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WADA решило довести до конца дела с Россией 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди призвал международные спортивные федерации расследовать дальше дела российских атлетов о нарушении антидопинговых правил. Его слова приводит Insidethegames.
Глава WADA назвал расследование сложным и перегруженным данными.
«Две федерации официально закрыли дела. Четыре продолжают рассмотрение дел. Семь запросили дополнительную информацию об исследованиях. Четыре запросили информацию о повторном анализе допинг-проб, полученных WADA. Мы должны довести дело до конца, иначе репутации спорта, международным федерациям и борьбе с допингом будет нанесен урон», — заявил Риди.
14 апреля вице-президент WADA Линда Хеллеланд посчитала кризисной ситуацию с российским спортом. Она предложила провести «аудит российского допингового кризиса» и попросила международные федерации увеличить ежегодные финансовые вливания в агенство.
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