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Кулаковский: допинговые случаи россиян на ОИ говорят о неудовлетворительной работе ФМБА
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Кулаковский: допинговые случаи россиян на ОИ говорят о неудовлетворительной работе ФМБА 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Случаи нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх 2018 года говорят о неудовлетворительной работе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Таким мнением с журналистами поделился секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский.
В среду в Москве проходит заседание ФМБА, на котором организация отчитывается за работу в 2017 году.
"Допинговые случаи у российских спортсменов на Олимпийских играх в Южной Корее говорят о неудовлетворительной работе всех ее участников, в том числе ФМБА", — Кулаковский.
Во время Игр в Пхёнчхане российские спортсмены Александр Крушельницкий (керлинг) и Надежда Сергеева (бобслей) были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.
Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля, в них приняли участие 168 российских спортсменов. Допинговые нарушения во время соревнований не позволили команде олимпийских атлетов из России пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом. Олимпийский комитет России был восстановлен в правах только три дня спустя.
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