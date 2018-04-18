Ещё
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пойманная на допинге россиянка участвовала в Олимпиаде без разрешения 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, что российская бобслеистка Надежда Сергеева не могла участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы не допустили спортсменку в Южную Корею из-за заболевания сердца, но Минспорт закрыл уже базу, она уехала, не имея допуска на Игры. Ей нужен был запрещенный препарат, а ее мать, врач-кардиолог, не знает антидопингового законодательства, она дала ей препарат», — сказал Уйба.
Глава ФМБА отметил, что агенство не планировало давать Сергеевой терапевтическое исключение, поскольку она не была допущена.
«Это организационная безалаберность, наша в том числе», — добавил он.
Спортивный арбитражный суд 24 февраля признал Сергееву виновной в нарушении антидопиновых правил. Допинг-проба A спортсменки показала наличие в крови запрещенного WADA препарата триметазидин. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась и покинула Южную Корею.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каррера готов уйти в отставку1
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение