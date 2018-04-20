РУСАДА самостоятельно отбирает допинг-пробы крови

Российское антидопинговое агентство выявило 59 случаев возможных нарушений

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о ходе работы организации. По ее словам, за 2017 год было выявлено более 50-ти случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

"С 1 января по 31 декабря 2017 года нами было выявлено 59 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, по которым сотрудниками отдела расследований проводилась обработка результатов. Также было зафиксировано 173 случая нарушения спортсменами правил доступности для тестирования, при этом в 150 из них было принято решение о регистрации нарушения", — цитирует Пахноцкую ТАСС

При этом она отметила, что РУСАДА работает максимально прозрачно, внимательно, объективно и справедливо.

"Мы придерживаемся принципов полного соблюдения прав спортсмена, гарантированных международными и национальными правовыми актами, а также всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами", — добавила представитель организации.

В марте РУСАДА договорилось с отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) о совместной работе.

Ранее сообщалось, что WADA нашло 60 новых нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.