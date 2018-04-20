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Рыбаков стал председателем совета в лыжной акробатике
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Рыбаков стал председателем тренерского совета ФФР в лыжной акробатике 

ТАСС 21 час назад
Фото: РИА Новости
Анатолий Рыбаков назначен на пост председателя тренерского совета Федерации фристайла России (ФФР) в дисциплине акробатика. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Такое решение было принято в пятницу на второй части заседания тренерского совета. Ранее стало известно, что Дмитрий Кавунов был освобожден от должности старшего тренера национальной команды России. Вместо него этот пост занял Александр Понглильский, которые ранее сложил с себя полномочия председателя тренерского совета.
Первая часть тренерского совета прошла 28 марта. На нем были подведены итоги работы сборной России по акробатике за четырехлетний олимпийский цикл. Тренерский совет оценил работу как удовлетворительную и дал положительную оценку тренерам команды за этот период.
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