Российские керлингисты проиграли команде Японии

Сборная России проиграла Японии в эстра-энде на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

Россияне Мария Комарова Даниил Горячев в своём пятом матче на групповом этапе чемпионата мира по кёрлингу в дабл-миксте, который проходит в Эстерсунде, в экстра-энде уступили команде Японии со счётом 6:7. Для российских спортсменов это поражение стало вторым после неудачи во встрече с эстонцами.

Сборная России делит второе место в турнирной таблице группы С с командами Литвы и Финляндии. Именно с финнами Марии и Даниилу предстоит встретиться в среду, 25 апреля.

Кёрлинг. Чемпионат мира в миксте. Эстерсунд, Швеция Микст. Группа С Россия — Япония (Сацуки Фудзисава, Цуёси Ямагути) — 6:7 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, экстра-энд 0:1).