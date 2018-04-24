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Российские керлингисты проиграли команде Японии
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Сборная России проиграла Японии в эстра-энде на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев в своём пятом матче на групповом этапе чемпионата мира по кёрлингу в дабл-миксте, который проходит в Эстерсунде, в экстра-энде уступили команде Японии со счётом 6:7. Для российских спортсменов это поражение стало вторым после неудачи во встрече с эстонцами.
Сборная России делит второе место в турнирной таблице группы С с командами Литвы и Финляндии. Именно с финнами Марии и Даниилу предстоит встретиться в среду, 25 апреля.
Кёрлинг. Чемпионат мира в миксте. Эстерсунд, Швеция Микст. Группа С Россия — Япония (Сацуки Фудзисава, Цуёси Ямагути) — 6:7 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, экстра-энд 0:1).
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