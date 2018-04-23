«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил свое решение оправдать олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова и частично смягчить санкции в отношении призера Игр по бобслею Александра Зубкова, которые были обвинены в употреблении допинга Международным олимпийским комитетом (МОК).

О самом решении CAS стало известно еще 1 февраля 2018 года, однако только сейчас на официальном сайте суда появились два документа объемом более 150 страниц, в которых ведомство излагает мотивировочную часть своего решения в пользу россиян

с подробным описанием всех принятых во внимание фактов.

В случае с Легковым CAS посчитал, что МОК не предоставил достаточно доказательств его вины, чтобы применять к спортсмену какие-либо санкции, и постановил вернуть лыжнику его золотую медаль масс-старта на 50 км и серебряную — в эстафете 4х10 км, которые он завоевал на Играх в Сочи. Кроме того, с Легкова был снят пожизненный бан на участие в Олимпиаде.

«Что касается заявления Григория Родченкова о том, что он может вспомнить, как поменял образцы мочи Легкова 23 февраля 2014 года, комиссия арбитров отметила, что записи его дневника не содержат никаких ссылок на замену пробы.

Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, не подтвержденными никакими доказательствами. Таким образом, доказательный вес этих заявлений ограничен, и CAS не может на их основании делать выводы о нарушении антидопинговых правил», — гласит решение CAS.

А вот Зубкову повезло меньше: суд заявил, что, несмотря на отсутствие запрещенных веществ в его анализах, пробы бобслеиста содержали подозрительно высокий уровень соли, и таким образом атлет мог пытаться скрыть подмену своих «грязных» анализов на «чистые». В итоге Зубков все-таки был лишен двух золотых медалей Сочи, которые он завоевал в соревнованиях двухместных и четырехместных экипажей, однако CAS все равно приказал снять с него пожизненное отстранение от Игр, несколько смягчив наказание МОК.

Напомним, в ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет признал Легкова и Зубкова виновными в употреблении допинга.

Обвинения организации в сторону россиян строились на информации из доклада канадского профессора Ричарда Макларена , который заявил о государственной системе поддержки допинга в России, а также на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, подробно рассказавшего о том, как он якобы участвовал в подмене положительных проб россиян на отрицательные.

В итоге группа Шмида отказалась от однозначных обвинений в сторону российского правительства, а вот коллектив Освальда полностью поддержал утверждения о приеме допинга отечественными спортсменами.

При этом прямых доказательств употребления запрещенных веществ в большинстве случаев не было обнаружено: находились «царапины на банках» и «список Дюшес» (перечень атлетов, которые, по словам Родченкова, якобы должны были принимать специальный допинговый коктейль. — «Газета.Ru» ), но не более того.

МОК объяснил отсутствие исчерпывающих доказательств тем, что «налаженная система допинга» в России не позволила обнаружить более весомых улик, и посчитал имеющиеся факты достаточными для суровых мер против россиян.

Под санкции МОК попали несколько десятков спортсменов, и 39 из них, включая Легкова и Зубкова, подали апелляцию в CAS.

1 февраля 2018 года Спортивный суд объявил о том, что в 28 случаях доказательства МОК являются недостаточными для признания спортсменов виновными в приеме допинга, и постановил вернуть им достижения Сочи-2014, а также снять пожизненное отстранение от Олимпиады. В число этих счастливчиков попал и Легков.

Адвокат лыжника Кристоф Вишеманн после выхода мотивировочной части решения CAS выразил мнение, что доказательства МОК показались неубедительными, потому что они строились по большей части на словах Родченкова, а тот «сам путался в своих показаниях».

Выводы из доклада Макларена тоже не показались достаточными Спортивному суду.

«Профессора Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь ОКР из олимпийского движения, — заявил Вишеманн.

— Легков потерял два года и пожизненно лишился права выступать на Олимпиадах. Он был оправдан CAS, на что весь мир спорта закричал, что это несправедливо. То, что сделал МОК, действительно является беспрецедентной атакой на целостность Олимпийских игр».

В остальных 11 делах CAS признал, что допинговые махинации имели место быть, однако все равно приказал МОК аннулировать пожизненный бан от Игр и оставить в силе только лишение спортсменов их результатов на Олимпиаде в Сочи. В этой группе оказался Зубков.

В настоящий момент Александр уже завершил спортивную карьеру и является президентом Федерации бобслея России.

«Никак не могу комментировать материалы CAS. Для начала мне необходимо ознакомиться с мотивировочной частью, получить перевод, полностью прочитать. После уже будут какие-то решения приняты вместе с моими адвокатами», — приводит слова Зубкова «Р-Спорт».

Вскоре ожидается появление мотивировочной части решения CAS по остальным 37 апелляциям россиян.

С этими материалами, скорее всего, очень внимательно ознакомятся в МОК и во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Эти организации в феврале открыто выражали свое недовольством тем, что наказание россиян было смягчено или вовсе аннулировано, и обещали обжаловать это решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Теперь, после появления мотивировки, МОК и WADA получили возможность воплотить свои угрозы в жизнь.