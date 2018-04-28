Трамп: было «трудно смотреть» на Паралимпиаду-2018

Трамп заявил, что ему было «трудно смотреть» на Паралимпиаду-2018

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с американскими паралимпийцами, которые приняли участие в зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, передает "Советский спорт"

Во время встречи Трамп заявил, что ему было "трудно смотреть" на выступление атлетом на Паралимпиаде.

"Происходящее на Паралимпийских играх было невероятным и вдохновляющим для меня. Я наблюдал за выступлением — а мне было немного трудно смотреть на это слишком долго — и наблюдал столько, сколько было в моих силах", — цитирует президента США Mediaite.

Паралимпийские игры 2018 года прошли в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Американские атлеты заняли первое место в общем медальном зачете, завоевав 13 золотых наград,15 серебряных и восемь бронзовых.