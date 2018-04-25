WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) солидарно с Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе, касающемся оправдания Спортивным арбитражным судом (CAS) 28 российских спортсменов перед Олимпиадой-2018, антидопинговый орган поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать каждый случай и, возможно, обжаловать решения в вышестоящем суде. Об этом говорится в заявлении WADA, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
23 апреля CAS опубликовал мотивировочные части решений по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова. Первый был оправдан по делу об аннулировании результатов Олимпиады в Сочи в числе еще 28 россиян, обвиненных в нарушении антидопинговых правил, второму было отказано в апелляции, как и еще 11 атлетам.
"Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они, по понятным причинам, могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает решение МОК взвешенно проанализировать все 28 решений и рассмотреть все варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии", — говорится в заявлении.
Также в релизе подчеркивается, что признание CAS вины 11 россиян говорит о верных выводах комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, на основании которых изначально принималось решение о дисквалификации 43 атлетов за допинговые манипуляции. Кроме того, WADA утверждает, что решение CAS подтверждает результаты доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о наличии в РФ системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ.