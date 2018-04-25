Выступлениями бобслеистов РФ остались недовольны

Федерация признала неудовлетворительным выступление российских бобслеистов в сезоне

Федерация бобслея России назвала неудовлетворительным выступление бобслеистов в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Работа молодежной сборной была названа удовлетворительной, такую же оценку получили основная и молодежная команды скелетонистов.