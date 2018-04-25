Ещё
Выступлениями бобслеистов РФ остались недовольны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация признала неудовлетворительным выступление российских бобслеистов в сезоне 

ТАСС 23 часа назад
Фото: ТАСС
Федерация бобслея России назвала неудовлетворительным выступление бобслеистов в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Работа молодежной сборной была названа удовлетворительной, такую же оценку получили основная и молодежная команды скелетонистов.
На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета не смогли выступить ведущие российские скелетонисты — Елена Никитина и Александр Третьяков, а также лидер бобслейной команды — Александр Касьянов. В итоге олимпийскую медаль сумел выиграть только скелетонист Никита Трегубов, занявший второе место.
ТАСС: последние новости
Федерация керлинга России подведет итоги олимпийского сезона на исполкоме 11 мая WADA поддерживает намерение МОК оспорить решение CAS по делам россиян в суде Швейцарии Сноубордист Уайлд заявил, что в будущем может сдать ЕГЭ по русскому языку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах64
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото9
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение