Выступлениями бобслеистов РФ остались недовольны

Федерация бобслея России назвала неудовлетворительным выступление бобслеистов в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Работа молодежной сборной была названа удовлетворительной, такую же оценку получили основная и молодежная команды скелетонистов.
На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета не смогли выступить ведущие российские скелетонисты — Елена Никитина и Александр Третьяков, а также лидер бобслейной команды — Александр Касьянов. В итоге олимпийскую медаль сумел выиграть только скелетонист Никита Трегубов, занявший второе место.