Сноубордист Уайлд вернется не раньше декабря

Сноубордист Уайлд вернется к соревнованиям не раньше декабря

Российский сноубордист Вик Уайлд вернется к выступлениям в декабре текущего года. Об этом рассказал сам спортсмен, слова которого приводит ТАСС Двукратный олимпийский чемпион в марте перенес операцию на колене. "Серьезных последствий операции на колене удалось избежать. Сейчас я ежедневно прохожу восстановительный курс, тренируюсь и начинаю постепенно готовиться к новому сезону. На сегодняшний день я не могу сказать точно, когда выступлю на крупном турнире, но могу предположить, что это будет декабрь", — сказал Уайлд. Он отметил, что помимо физической готовности, очень важна и моральная составляющая. "Сейчас, после всех событий, которые произошли в феврале и марте, мне бы хотелось отдохнуть и восстановиться психологически. В начале октября я начну уже более углубленную подготовку и, как уже говорил, в декабре выступлю в соревнованиях", — добавил спортсмен. На Олимпиаде-2018 Уайлд не смог завоевать медали, проиграв итальянцу Роланду Фишналлеру в 1/8 соревнований в параллельном гигантском слаломе.