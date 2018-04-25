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Сноубордист Уайлд вернется не раньше декабря
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Сноубордист Уайлд вернется к соревнованиям не раньше декабря 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Российский сноубордист Вик Уайлд вернется к выступлениям в декабре текущего года. Об этом рассказал сам спортсмен, слова которого приводит ТАСС.
Двукратный олимпийский чемпион в марте перенес операцию на колене.
"Серьезных последствий операции на колене удалось избежать. Сейчас я ежедневно прохожу восстановительный курс, тренируюсь и начинаю постепенно готовиться к новому сезону.
На сегодняшний день я не могу сказать точно, когда выступлю на крупном турнире, но могу предположить, что это будет декабрь", — сказал Уайлд.
Он отметил, что помимо физической готовности, очень важна и моральная составляющая.
"Сейчас, после всех событий, которые произошли в феврале и марте, мне бы хотелось отдохнуть и восстановиться психологически. В начале октября я начну уже более углубленную подготовку и, как уже говорил, в декабре выступлю в соревнованиях", — добавил спортсмен.
На Олимпиаде-2018 Уайлд не смог завоевать медали, проиграв итальянцу Роланду Фишналлеру в 1/8 соревнований в параллельном гигантском слаломе.
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