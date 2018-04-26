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Родченков отказался от ряда обвинений
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Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
Спортивный арбитражный суд продолжает публиковать мотивировочную часть своих решений по допинговому скандалу с российскими олимпийцами. В ряде документов CAS указал, что информатор WADA Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес наших спортсменов.
В частности, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории сообщил судьям CAS, что никогда лично не давал так называемый коктейль "Дюшес" российским спортсменам, не видел, чтобы они его употребляли и не может подтвердить, что спортсмены или тренеры получали некии инструкции по употреблению коктейля.
Родченков также заявил, что ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную "чистую" мочу и не может дать доказательства, что наши спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.
Мало того, когда Родченкова попросили назвать точный состав "Дюшес-коктейля", он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение, сообщает Спортс.Ru. В итоге Родченков воздержался от прямого ответа и сообщил, что не знает, как и в какой форме коктейль поставлялся спортсменам, и каким образом его могли вывозить за границы России.
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