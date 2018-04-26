Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России

Спортивный арбитражный суд продолжает публиковать мотивировочную часть своих решений по допинговому скандалу с российскими олимпийцами. В ряде документов CAS указал, что информатор WADA Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес наших спортсменов.

В частности, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории сообщил судьям CAS, что никогда лично не давал так называемый коктейль "Дюшес" российским спортсменам, не видел, чтобы они его употребляли и не может подтвердить, что спортсмены или тренеры получали некии инструкции по употреблению коктейля.

Родченков также заявил, что ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную "чистую" мочу и не может дать доказательства, что наши спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.