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Жукову восстановили должность
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Жуков восстановлен на посту председателя координационной комиссии ОИ-2022 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков восстановлен на посту председателя координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
"Мы подтверждаем, что господин Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии", — сказал собеседник агентства.
Ранее пост председателя комиссии временно занимал Хуан Антонио Самаранч-младший, который был назначен на эту должность 5 декабря прошлого года после того, как ОКР был дисквалифицирован по решению исполкома МОК за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи. Жуков вследствие данного решения был отстранен от руководства комиссией и не мог принимать участия в работе МОК. 28 февраля МОК восстановил членство ОКР.
Фамилия Самаранча также фигурирует в качестве докладчика по работе комиссии на исполкоме МОК, который запланирован на начало мая.
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