Жукову восстановили должность

Жуков восстановлен на посту председателя координационной комиссии ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков восстановлен на посту председателя координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Мы подтверждаем, что господин Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии", — сказал собеседник агентства.

Ранее пост председателя комиссии временно занимал Хуан Антонио Самаранч-младший, который был назначен на эту должность 5 декабря прошлого года после того, как ОКР был дисквалифицирован по решению исполкома МОК за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи. Жуков вследствие данного решения был отстранен от руководства комиссией и не мог принимать участия в работе МОК. 28 февраля МОК восстановил членство ОКР.

Фамилия Самаранча также фигурирует в качестве докладчика по работе комиссии на исполкоме МОК, который запланирован на начало мая.