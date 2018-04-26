Российские керлингисты разгромили поляков на групповом этапе чемпионата мира в дабл-миксте

Российские керлингисты Мария Комарова Даниил Горячев одержали победу над поляками Катаржиной Стащак и Александером Гжелкой со счетом 13:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в дисциплине "дабл-микст", который проходит в шведском Эстерсунде.

Ранее россияне гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира. В таблице группы С первое место заняла команда Эстонии, одержавшая семь побед. Вторыми стали японцы (5 побед и 2 поражения), российские керлингисты закончили групповой этап на третьем месте с пятью победами в семи встречах.

Соперник россиян на стадии 1/8 финала турнира определится позднее.

Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.