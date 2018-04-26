Ещё
Российские керлингисты разгромили поляков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские керлингисты разгромили поляков на групповом этапе чемпионата мира в дабл-миксте 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев одержали победу над поляками Катаржиной Стащак и Александером Гжелкой со счетом 13:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в дисциплине "дабл-микст", который проходит в шведском Эстерсунде.
Ранее россияне гарантировали себе участие в 1/8 финала турнира. В таблице группы С первое место заняла команда Эстонии, одержавшая семь побед. Вторыми стали японцы (5 побед и 2 поражения), российские керлингисты закончили групповой этап на третьем месте с пятью победами в семи встречах.
Соперник россиян на стадии 1/8 финала турнира определится позднее.
Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.
ТАСС: последние новости
Свищев: Крушельницкого ждет дисквалификация, если федерация не найдет виновного Жуков восстановлен на посту председателя координационной комиссии ОИ-2022 Комарова и Горячев стартуют на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»263
Американцы нанесли крупное поражение россиянам70
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд2
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение