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Названо число российских спортсменов-нарушителей
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В WADA назвали число российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила в 2016 году 

RT на русском 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
В 2016 году в различных нарушениях антидопинговых правил были уличены 69 российских спортсменов, что является шестым результатом среди всех стран мира.
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По данным отчёта WADA, в 2016 году было зафиксировано в общей сложности 1595 нарушений антидопинговых правил, совершённых представителями 117 стран в 112 различных видах спорта.
Чаще других антидопинговые правила в 2016 году нарушали представители Италии (147 случаев). На втором месте расположились французы (86), а третьими стали американцы (76).
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.
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