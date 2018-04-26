Названо число российских спортсменов-нарушителей

В WADA назвали число российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила в 2016 году

В 2016 году в различных нарушениях антидопинговых правил были уличены 69 российских спортсменов, что является шестым результатом среди всех стран мира.

По данным отчёта WADA, в 2016 году было зафиксировано в общей сложности 1595 нарушений антидопинговых правил, совершённых представителями 117 стран в 112 различных видах спорта.

Чаще других антидопинговые правила в 2016 году нарушали представители Италии (147 случаев). На втором месте расположились французы (86), а третьими стали американцы (76).

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.