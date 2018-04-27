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В Кремле раскрыли ложь Родченкова
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В Кремле раскрыли ложь Родченкова 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показания Григория Родченкова Спортивному арбитражному суду (CAS) «подтверждением лжи». Об этом сообщает «Чемпионат».
По мнению Пескова, Родченков, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA, «путается в показаниях». Опубликованные CAS материалы подтверждают «необоснованность предыдущих слов» Родченкова, подчеркнул представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что это заставит спортивные организации пересмотреть решения, принятые в отношении россиян.
Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.
По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.
В показаниях, опубликованных CAS 26 апреля, сказано, что Родченков не знает, кто и как доставлял стероидный допинг-коктейль «Дюшес» на соревнования и сборы. Также он заявил, что никогда не был свидетелем употребления спортсменами этого напитка и не давал его им сам, хотя ранее он утверждал обратное.
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