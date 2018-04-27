В Кремле раскрыли ложь Родченкова

По мнению Пескова, Родченков, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA , «путается в показаниях». Опубликованные CAS материалы подтверждают «необоснованность предыдущих слов» Родченкова, подчеркнул представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что это заставит спортивные организации пересмотреть решения, принятые в отношении россиян.

Родченков был информатором WADA и Международного олимпийского комитета, проводивших расследования о допинге в России.

По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который якобы принимали атлеты в Сочи. В России против него возбуждены несколько уголовных дел. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, уничтожении проб российских спортсменов и создании препятствий для следствия, а затем заочно арестовали. Сейчас Родченков находится в США.

В показаниях, опубликованных CAS 26 апреля, сказано, что Родченков не знает, кто и как доставлял стероидный допинг-коктейль «Дюшес» на соревнования и сборы. Также он заявил, что никогда не был свидетелем употребления спортсменами этого напитка и не давал его им сам, хотя ранее он утверждал обратное.