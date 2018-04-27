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Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
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Жена Крушельницкого приняла радикальное решение 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что российская керлингистка Анастасия Брызгалова выступит на международном турнире среди смешанных пар, который состоится в Дудинке. Свищев отметил, что партнером россиянки, которая выступает с Александром Крушельницким, станет Алексей Тимофеев.
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"В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады", — цитирует Свищева ТАСС.
18 февраля во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат. В его организме был обнаружен мельдоний. Он и его партнер Брызгалова были лишены бронзовой медали.
Ранее сообщалось, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.
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