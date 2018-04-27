Жена Крушельницкого приняла радикальное решение

"В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады", — цитирует Свищева ТАСС.

18 февраля во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат. В его организме был обнаружен мельдоний. Он и его партнер Брызгалова были лишены бронзовой медали.

Ранее сообщалось, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.