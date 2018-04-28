Умерла 15-летняя российская сноубордистка

В подмосковных Люберцах скончалась 15-летняя сноубордистка Дарья Гумен. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, девушка умерла 25 апреля. В этот день она пришла в гости к подруге, внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть спортсменки.

Публикация от Даша Гумен (@daria_gumen) 19 Апр 2018 в 9:51 PDT

Отец сноубордистки Михаил Гумен рассказал, что у его дочери не было проблем со здоровьем. В последний раз она проходила медицинский осмотр 20 апреля. Он добавил, что Дарья хотела выступить на следующей зимней Олимпиаде.

Точных данных о причине смерти девушки пока нет. Результаты судмедэкспертизы будут готовы через месяц.