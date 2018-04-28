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Умерла 15-летняя российская сноубордистка
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Умерла 15-летняя российская сноубордистка 

Рамблер 7 часов назад
В подмосковных Люберцах скончалась 15-летняя сноубордистка Дарья Гумен. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, девушка умерла 25 апреля. В этот день она пришла в гости к подруге, внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть спортсменки.
Отец сноубордистки Михаил Гумен рассказал, что у его дочери не было проблем со здоровьем. В последний раз она проходила медицинский осмотр 20 апреля. Он добавил, что Дарья хотела выступить на следующей зимней Олимпиаде.
Точных данных о причине смерти девушки пока нет. Результаты судмедэкспертизы будут готовы через месяц.
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