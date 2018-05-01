Родченков наносит ответный удар 

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал в США иск против бывшего президента Союза биатлонистов России миллиардера Михаила Прохорова, сообщило издание Insidethegames.
«Отныне жертва становится охотником. Истцы и те, кто их финансирует, должны лучше изучить законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды в качестве средства возмездия и запугивания», — заявил адвокат Родченкова Джим Уолден.
Ранее российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск о клевете в суд Нью-Йорка при поддержке Прохорова. Спортсменки требуют от Родченкова по 10 млн долларов каждая в качестве компенсации за то, что их пожизненно отстранили от спорта из-за его показаний. Вот что говорит о перспективах иска и возможных потерях для Прохорова ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров:
Михаил Захаров, ведущий эксперт Центра политического анализа:
«Прохоров в этом месте выступает как настоящий патриот России, и данного типа решение, скорее, понравится российским властям при ситуации разговоров по поводу того, как бы ни закончился суд. Прохоров в любом случае остается в выигрыше, потому что он выступает против человека, которого российская пропаганда любых мастей называет не иначе как предателем. Сам по себе Прохоров здесь выступает как серьезный бизнесмен, который патриотичен и национально ответственен. Что касается потенциала иска, я думаю, что ни один иск, ни встречный иск ни к чему особенному не приведут. Вряд ли в его [суда] компетенции окажется рассматривать истории про то, ели ли российские биатлонистки допинг и оболгал ли их Родченков или не оболгал. По этому иску, скорее всего, будет отказ, по второму, вероятнее всего, рассмотрение затянется довольно надолго и вряд ли тоже приведет к каким-то серьезным последствиям. Что касается возможных последствий, это не проблема будет для Прохорова выплатить, не знаю, 15 тысяч долларов в качестве ущерба для Родченкова».
Сам Родченков сообщил изданию, что здоров, хорошо себя чувствует, надежно защищен, а также продолжает сотрудничать с оперативными органами и антидопинговыми представителями. Он также заверил, что «вся информация, которую он предоставил МОК и WADA, была абсолютно точной и он от нее не отказывается».