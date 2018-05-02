Тарпищев: решение Жукова надо принять 

Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев считает, что решение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не участвовать в выборах главы организации необходимо принять.
«Он так решил, сейчас увеличивается рабочий объем в ОКР и Госдуме, а Жуков и раньше хотел уйти. Он много сделал для ОКР, но это его решение, которое нужно принять», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что сложно совмещать несколько постов.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее Мамиашвили прокомментировал решение Жукова не участвовать в выборах главы ОКР.