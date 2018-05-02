Ещё
Тарпищев: решение Жукова надо принять
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарпищев: решение Жукова надо принять 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев считает, что решение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова не участвовать в выборах главы организации необходимо принять.
«Он так решил, сейчас увеличивается рабочий объем в ОКР и Госдуме, а Жуков и раньше хотел уйти. Он много сделал для ОКР, но это его решение, которое нужно принять», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что сложно совмещать несколько постов.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее Мамиашвили прокомментировал решение Жукова не участвовать в выборах главы ОКР.
RT на русском: последние новости
Свищёв: для меня работа с Жуковым была очень интересной, нужной и поучительной В Подмосковье скончалась 15-летняя сноубордистка СМИ: Терминал аэропорта в Манчестере эвакуирован из-за подозрительного предмета
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»12
Вандалы изуродовали лицо Боярского51
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение