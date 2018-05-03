Директор по коммуникации МОК оценил уход Жукова 

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о том, что вопрос замены главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова в организации будет решен позднее. Слова функционера приводит ТАСС.
"Очевидно, что Россия — важный член международного спортивного сообщества.
Но говорить о замене Жукова и представительстве России в МОК рано, он пока еще остается главой ОКР, вернемся к этому вопросу после выборов главы ОКР. Жуков внес значительный вклад в работу МОК", — сказал Адамс.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая. Возглавляющий организацию с 2010 года переизбираться на новый срок не будет.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила работу Жукова на посту президента ОКР.