Директор по коммуникации МОК оценил уход Жукова

"Очевидно, что Россия — важный член международного спортивного сообщества.

Но говорить о замене Жукова и представительстве России в МОК рано, он пока еще остается главой ОКР, вернемся к этому вопросу после выборов главы ОКР. Жуков внес значительный вклад в работу МОК", — сказал Адамс.

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая. Возглавляющий организацию с 2010 года переизбираться на новый срок не будет.