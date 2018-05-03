Ещё
МОК оказал влияние на Украину
Далее:
Читайте также:
Ещё

МОК оказал влияние на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти отменили запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях на территории России под влиянием Международного олимпийского комитета, заявил президент МОК Томас Бах.
«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России. Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России», — передает слова Баха ТАСС.
Он добавил, что украинские власти официально подтвердили Международному олимпийскому комитету, что этот запрет больше не действует.
В середине марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».
Однако в середине апреля министерство молодежи и спорта Украины отменило прямой запрет на выступления своих спортсменов на международных соревнованиях на территории России, но запретило финансировать их участие в указанных мероприятиях за счет федерального бюджета.
В среду Жданов посетовал, что ряд украинских спортсменов «вопреки позиции государства» отправились на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МОК решил подать апелляцию на вердикт КАС по российским спортсменам Жуков отказался участвовать в выборах президента ОКР На решение Украины по поездкам спортсменов в Россию повлиял МОК
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Определились финалисты Лиги Европы
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение