Зюганов раскритиковал Мутко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложенную премьер-министром Дмитрием Медведевым кандидатуру вице-премьера по строительству.
«Когда мне сказали, что вице-премьером по строительству будет человек, который в стройке-то ни уха, ни рыла… Стройка — это великое дело… Что ж мы его [будем выбирать]», — сказал Зюганов во время пленарного заседания в Госдуме, трансляцию которого вел телеканал «Россия-24».
Напомним, накануне на закрытой встрече с фракцией «Единая Россия» Медведев выдвинул на этот пост кандидатуру Виталия Мутко, с 2012 по 2016 годы возглавлявшего министерство спорта, а ныне являющегося вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.
Ранее кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по строительству раскритиковала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, назвав его «шуткой».