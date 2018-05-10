Япония отказывается от Олимпиады

Япония отказалась Олимпиады

Саппоро больше не претендует на проведение в городе Олимпиады 2026 года, сообщает Yomiuri Shimbun.

По информации газеты, об этом власти города уведомили японский Олимпийский комитет. Такое решение местные чиновники приняли, так как сочли свои шансы на победу слишком невысокими.

По их мнению, вероятность того, что четвертая подряд Олимпиада достанется азиатскому городу, невелика. В 2018 году Игры прошли в южнокорейском Пхенчхане, в 2020-м состоятся в Токио, а в 2022-м в Пекине.

В связи с этим Саппоро намерен претендовать на проведение Олимпийских игр не 2026-го, а 2030 года.

В конце апреля глава координационного комитета МОК Джон Коатес заявил, что к властям Токио есть «вопросы» в связи с организацией Олимпиады-2020, а вскоре их может стать еще больше, так как в ноябре Токио посетят более двух сотен представителей национальных олимпийских комитетов.

Ранее в Международной федерации парусного спорта заявили, что Токио отстает от плана подготовки к соревнованиям по меньшей мере на год.