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Крушельницкого признали невиновным
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Свищев: прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в употреблении допинга 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура РФ подтвердила невиновность российского керлингиста Александра Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил. Об этом журналистам сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
"Единственное, что позволит оправдать или частично оправдать Александра, — найти виновного, — отметил Свищев. — На это можно понадобиться много времени, у нас столько нет — судьба спортсмена достаточно скоротечна. Пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки. Одно четко понятно — Александр невиновен, это очень важно, он не употреблял мельдоний, и факта халатности нет".
"Всемирная федерация керлинга не верит в то, что это было умышленное применение препарата, — продолжил Свищев. — Есть определенные разработки, я не могу обнародовать расследование. Эти разработки указывают на возможных лиц, которые могут быть причастны к данному инциденту, — многие проходили проверки на детекторах лжи, были проведены оперативные следственные действия".
Свищев отметил, что спортсмены сборной не имеют к инциденту никакого отношения.
"Мы эту версию отбросили благодаря правоохранительным органам. Для нас это важно — мы одна команда", — подчеркнул президент ФКР.
Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл— миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.
ФКР в конце февраля создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.
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