Мутко похвалили за русский

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Володин считает, что Мутко как профессионал доказал свою эффективность 

ТАСС 1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что кандидат на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталий Мутко доказал свою эффективность и обладает всеми необходимыми качествами для новой должности, в том числе хорошим знанием русского языка.
"Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая им до этого велась, мы знаем, что он человек эффективный. Работа на конечный результат — его основное качество, его особенность… Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно", — сказал Володин журналистам в четверг по итогам прошедшего в Госдуме рабочего совещания по вопросам развития жилищного строительства в РФ с участием Мутко.
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"У нас у всех мнение одно — нам необходимо работать, нам необходим конструктивный диалог", — отметил Володин.
При этом он не исключает, что депутаты фракции "Единая Россия", воспринявшие во время консультаций с тогда еще кандидатом в премьер-министры Дмитрием Медведевым 7 мая выдвижение Мутко со смехом, отреагировали так, "скорее всего, от неожиданности".
"Но, как вы понимаете, иногда такие решения и дают результаты", — заключил Володин.
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