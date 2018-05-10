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Мутко назвал самую «жесткую» должность
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Мутко назвал самую «жесткую» должность 

Рамблер 10 мая 2018
Фото: ТАСС
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко заявил, что самая «жесткая» для него должность — это министр спорта.
«В целом, самая жёсткая должность — министр спорта. Каждый день ты на подиуме. Вот сейчас чемпионат Европы, ты должен сидеть и смотреть, и так каждый день. Я, конечно, привык к такому», — сказал Мутко.
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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по строительству. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, важным плюсом на этой работе для Мутко станет хорошее знание русского языка.
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