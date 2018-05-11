«Лживые слова»: что менял по ночам Родченков

Следственный комитет России (СКР) направил в распоряжение Всемирного антидопингового агентства (WADA) материалы, собранные по делу против информатора организации Григория Родченкова и опровергающие его показания о применении допинга в отечественном спорте.

Химик, бежавший в начале 2016 года из России в США, ранее возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию и, по его словам, помогал атлетам обходить контроль при употреблении запрещенных веществ — в том числе и во время зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

После таких признаний СКР возбудил против него уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Позднее, после бегства Родченкова, на него было заведено еще одно дело — о воспрепятствовании работе следствия.

Причиной к открытию второго дела стало активное сотрудничество Родченкова с WADA в качестве информатора, в ходе которого экс-глава Московской лаборатории уверял, что занимался обманом антидопинговых органов по поручению государства и что в нашей стране якобы существовала организованная система поддержки допинга.

Такие показания влекли за собой санкции против российского спорта, при этом явиться и дать показания под присягой российскому следствию Родченков отказывался, объясняя это страхом за свою жизнь.

В итоге Следственный комитет собрал все необходимые данные и без показаний беглого химика. Представитель СКР Светлана Петренко сообщила на официальном сайте ведомства, что были найдены «объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок в ночное время».

Сотрудники следствия проанализировали отчетность по перемещению анализов российских атлетов и пришли к выводу, что пробы оказывались в лаборатории днем и почти сразу передавались на проверку — ждать приходилось не более двух часов.

Из этого следует, что храниться в нетронутом виде до ночи анализы не могли, а значит, у Родченкова просто не было времени и возможности их подменить. Все показания о передвижении анализов были взяты у сотрудников сочинской лаборатории, трудившихся вместе с беглым химиком.

При этом перед разговором людей предупредили, что за ложные показания они могут понести уголовную ответственность. Тем не менее все дали одинаковые показания, которые расходятся со словами Родченкова, и заявили, что никто не занимался подменой допинг-проб. В сообщении Петренко уточняется, что Следственный комитет проверил путь в лабораторию анализов 14 российских спортсменов, которые впоследствии на основе показаний информатора WADA были признаны виновными в допинге и пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

Впрочем, нет сомнений, что пробы остальных 29 атлетов, которые тоже впоследствии получили обвинения в допинге, доставлялись в лабораторию таким же способом, что и все остальные, а значит Родченков все так же не имел возможности провернуть с ними какие-либо махинации.

Следственный комитет направил все собранные доказательства в WADA. В последнем абзаце официального заявления ведомства подчеркивается, что СКР продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом (МОК) и WADA.

«Вместе с тем иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействия в расследовании, международные запросы о допросе Родченкова, Ричарда Макларена и корреспондента Хайо Зеппельта, предоставлении из WADA доказательств виновности России не исполнены», — таким недвусмысленным намеком заканчивается обращение Следственного комитета.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, который тоже оказался в числе атлетов, лишенных медалей Сочи-2014, уже заявил о возможном суде.

«Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски к WADA и МОК в гражданские суды», — приводит слова Зубкова «РИА Новости».

Стоит отметить, что 37 из 43 обвиненных россиян ранее уже подали иски против своего отстранения от Игр и лишения медалей Сочи-2014 в Спортивный арбитражный суд (CAS). В феврале 2018 года суд признал доказательства Родченкова недостаточными для таких серьезных санкций и в 28 случаях полностью оправдал атлетов, а в еще 11-ти постановил отменить пожизненный бан от Олимпиады.

Теперь, после отправки в WADA данных Следственного комитета, может появиться надежда на полное оправдание и этих 11 атлетов.