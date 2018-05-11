В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может стать одним из первых обвиняемых по новой статье уголовного кодекса, предусматривающей наказание за распространение информации, способствующей принятию антироссийских санкций.

Госдума рассмотрит законопроект о включении в УК новой статьи 17 мая.

Напомним, что Григорий Родченков предоставил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) информацию о государственной поддержке допинга в России. Расследование специальной комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена привело к санкциям в отношении российского спорта, в частности, на Олимпиаде 2018 года атлеты из РФ выступили под нейтральным флагом.

Родченков уже является фигурантом нескольких уголовных дел на территории России. Его обвиняют, в частности, в злоупотреблении служебными полномочиями, в воспрепятствовании производству предварительного расследования и незаконном обороте сильнодействующих веществ.