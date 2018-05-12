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WADA по-прежнему верит не России, а Макларену
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WADA по-прежнему верит не России, а Макларену 

Газета.Ru 12 мая 2018
Фото: Reuters
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что Следственный комитет России не отправлял документы расследования в отношении Григория Родченкова, передает Inside The Games.
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"Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием", — говорится в заявлении WADA.
Также сотрудники антидопингового агентсва отметили, что не видят причин не доверять выводам, приведенным в докладе Макларена.
"Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкреплённых доказательствах о наличии допинга в России. WADA по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования", — добавили в агентстве.
Ранее глава российских лыж Елена Вяльбе назвала Родченкова гадом.
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