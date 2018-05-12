WADA по-прежнему верит не России, а Макларену

"Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием", — говорится в заявлении WADA.

Также сотрудники антидопингового агентсва отметили, что не видят причин не доверять выводам, приведенным в докладе Макларена.

"Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкреплённых доказательствах о наличии допинга в России. WADA по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования", — добавили в агентстве.