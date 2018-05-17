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Зубков отомстит за сравнение с педофилом
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Лишенный олимпийского золота россиянин отомстит за сравнение с педофилом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков подал в суд на издание «Советский спорт» из-за публикации интервью с тренером латвийских скелетонистов Дайнисом Дукурсом, который сравнил его с педофилом. Об этом сообщает ТАСС.
Заметка была выпущена 19 апреля. В интервью Дукурс выразил мнение, что работа Зубкова во главе федерации является недопустимой из-за допинговых разбирательств. «Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома», — заявил латвийский специалист.
В пресс-службе федерации отметили, что 27 апреля в «Советский спорт» было направлено требование «об удалении статьи с официального сайта, публикации опровержения на сайте и в газете, уничтожении оставшегося тиража газеты». 16 мая в Останкинский суд Москвы было подано исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В ноябре 2017 года Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в 2014 году и пожизненно дисквалифицирован. Он также был лишен двух золотых медалей Игр в Сочи.
Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах. В число оправданных спортсменов попал олимпийский чемпион Сочи-2014 лыжник Александр Легков. Суд также подтвердил, что еще 11 спортсменов, в том числе Зубков, были признаны виновными, однако заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.
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