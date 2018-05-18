Стала известна дата слушаний по делу Крушельницкого

Слушания в CAS по делу керлингиста Крушельницкого состоятся в сентябре

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста Александра Крушельницкого , который провалил допинг-тест на Олимпиаде-2018, назначены на сентябрь. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл— миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. "Ориентировочно судебное разбирательство назначено на сентябрь, все документы мы сдали, — сообщил Свищев. — Я связываю это с тем, что начинается летний период и CAS, наверное, хочет отдыхать на морях-океанах. Дополнительное время сыграет нам на руку, мы еще поработаем над информацией, которая усилит нашу позицию в суде".