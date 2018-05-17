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РУСАДА могут восстановить при двух условиях
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РУСАДА могут восстановить при двух условиях 

ТАСС 21 час назад
Фото: Reuters
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает необходимость сотрудничества с российскими властями в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на заседании совета учредителей WADA в Монреале сообщил заместитель генерального директора организации Роб Келер.
"РУСАДА проделало большой путь к восстановлению. Работы еще много, но РУСАДА это признает. В свою очередь WADA признает необходимость работы с РУСАДА и российскими властями. WADA продолжит плотное сотрудничество с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Международным паралимпийским комитетом", — сказал Келер.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. В июне прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).
Препятствием восстановлению РУСАДА являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу. Как заявил в среду на заседании исполкома WADA глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор, члены исполнительного комитета и совета учредителей WADA на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Однако у них не было времени изучить этот документ, поэтому WADA будет решать вопрос о восстановлении РУСАДА на сентябрьском исполкоме организации.
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