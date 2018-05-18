WADA восстановило в правах антидопинговое агентство Кувейта

Антидопинговое агентство Кувейта восстановлено в правах Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания совета учредителей организации.

Заседания исполкома и совета учредителей WADA прошли 16 и 17 мая в канадском Монреале. Антидопинговое агентство Кувейта было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2017 года на заседании совета учредителей в Сеуле.

В отчете говорится, что антидопинговый орган Кувейта выполнил все условия восстановления в правах.

Ранее стало известно, что руководство WADA оставило без изменений статус Российского антидопингового агентства. Вопрос его восстановления вновь будет поднят в сентябре, когда пройдет следующее заседание исполкома WADA.