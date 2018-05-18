WADA отложило вопрос восстановления РУСАДА до сентября

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отложило вопрос о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до сентября, когда на Сейшельских островах пройдет следующий исполком WADA. Таков главный для России итог заседаний исполкома и совета учредителей WADA, которые состоялись в канадском Монреале.

"Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов. В частности, ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернемся к проблеме России в сентябре", — с этих слов гендиректора WADA Оливье Ниггли начался совет.

При этом член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков допустил, что решение по РУСАДА может быть принято раньше.

"Это произойдет в том случае, если исполком получит соответствующую рекомендацию от комитета по соответствию", — сказал он ТАСС.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. На данный момент невыполненными считаются два критерия дорожной карты по восстановлению РУСАДА — признание положений доклада Макларена, а также допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ

Глава WADA Крейг Риди , как всегда, был оптимистичен относительно перспектив РУСАДА. "Мы продолжаем работу с российскими властями, буквально каждую неделю есть какой-то прогресс, — заметил он. — По моему видению, вопрос восстановления РУСАДА может быть решен в самое ближайшее время. Это в интересах российских атлетов, мы над этим работаем".

Комитет по соответствию даст рекомендации 14 июня

"14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому", — сообщил Тэйлор.

Каких-то комментариев по поводу содержания письма Тэйлор не дал. "Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием", — сказал он.

"Мы постоянно обмениваемся корреспонденцией с Россией. Возможно, полученное нами письмо будет самым важным в этом процессе. Но пока я не могу ничего комментировать, ждем рекомендаций от комитета по соответствию", — в свою очередь, отметил Риди.

Пункт повестки о восстановлении РУСАДА вызвал живое обсуждение на совете. Недовольство позицией WADA по этому вопросу высказали вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угур Эрденер , глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти и член МОК Патрик Бауман . Они подвергли критике комитет WADA по соответствию и выразили озабоченность в связи с требованиями по выполнению двух оставшихся критериев дорожной карты.

"Мы не оспариваем дорожную карту по восстановлению РУСАДА, а просто задаемся вопросом, как долго мы собираемся следовать ей: 10, 20 или 30 лет? Чего именно мы хотим? Мы требуем, чтобы глава государства приехал сюда и лично извинился? Но мы не считаем это уместным", — сказал Бауман, выразив сомнение в необходимости критерия о предоставлении доступа к пробам.

РУСАДА ждет сентябрьский исполком с оптимизмом

По словам первого заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, перенос решения был ожидаем. "У людей не было времени тщательно изучить письмо, а скоропалительные решения комитет по соответствию, который возглавляет такой уважаемый во всем мире человек, как Джонатан Тэйлор, принимать не будет. Что ж, теперь нам придется подождать еще четыре месяца", — сказала она.

Пахноцкая допустила, что позиции России и WADA в вопросе признания доклада Макларена даже сейчас достаточно разнятся.