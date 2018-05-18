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WADA отложило вопрос восстановления РУСАДА
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WADA отложило вопрос восстановления РУСАДА до сентября 

ТАСС 11 часов назад
Фото: EPA
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отложило вопрос о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до сентября, когда на Сейшельских островах пройдет следующий исполком WADA. Таков главный для России итог заседаний исполкома и совета учредителей WADA, которые состоялись в канадском Монреале.
"Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов. В частности, ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернемся к проблеме России в сентябре", — с этих слов гендиректора WADA Оливье Ниггли начался совет.
При этом член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков допустил, что решение по РУСАДА может быть принято раньше.
"Это произойдет в том случае, если исполком получит соответствующую рекомендацию от комитета по соответствию", — сказал он ТАСС.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. На данный момент невыполненными считаются два критерия дорожной карты по восстановлению РУСАДА — признание положений доклада Макларена, а также допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ.
Глава WADA Крейг Риди, как всегда, был оптимистичен относительно перспектив РУСАДА. "Мы продолжаем работу с российскими властями, буквально каждую неделю есть какой-то прогресс, — заметил он. — По моему видению, вопрос восстановления РУСАДА может быть решен в самое ближайшее время. Это в интересах российских атлетов, мы над этим работаем".
Комитет по соответствию даст рекомендации 14 июня
Одной из главных тем в обсуждении ситуации с РУСАДА стало полученное WADA письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Как уточнил глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор, под ним подписались трое — министр спорта Павел Колобков, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
"14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому", — сообщил Тэйлор.
Каких-то комментариев по поводу содержания письма Тэйлор не дал. "Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием", — сказал он.
"Мы постоянно обмениваемся корреспонденцией с Россией. Возможно, полученное нами письмо будет самым важным в этом процессе. Но пока я не могу ничего комментировать, ждем рекомендаций от комитета по соответствию", — в свою очередь, отметил Риди.
Пункт повестки о восстановлении РУСАДА вызвал живое обсуждение на совете. Недовольство позицией WADA по этому вопросу высказали вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угур Эрденер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти и член МОК Патрик Бауман. Они подвергли критике комитет WADA по соответствию и выразили озабоченность в связи с требованиями по выполнению двух оставшихся критериев дорожной карты.
"Мы не оспариваем дорожную карту по восстановлению РУСАДА, а просто задаемся вопросом, как долго мы собираемся следовать ей: 10, 20 или 30 лет? Чего именно мы хотим? Мы требуем, чтобы глава государства приехал сюда и лично извинился? Но мы не считаем это уместным", — сказал Бауман, выразив сомнение в необходимости критерия о предоставлении доступа к пробам.
РУСАДА ждет сентябрьский исполком с оптимизмом
По словам первого заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, перенос решения был ожидаем. "У людей не было времени тщательно изучить письмо, а скоропалительные решения комитет по соответствию, который возглавляет такой уважаемый во всем мире человек, как Джонатан Тэйлор, принимать не будет. Что ж, теперь нам придется подождать еще четыре месяца", — сказала она.
Пахноцкая допустила, что позиции России и WADA в вопросе признания доклада Макларена даже сейчас достаточно разнятся.
"Но за оставшееся до следующего исполкома время консенсус может быть достигнут, — подчеркнула она. — А если утрясутся все вопросы по первому критерию, то так же конструктивно может быть решен вопрос и по опечатанным пробам московской лаборатории. РУСАДА ждет сентябрьского исполкома WADA с оптимизмом".
ТАСС: последние новости
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