На главу Федерации бобслея пожаловались в прокуратуру

Бобслеист Головин подал заявление в прокуратуру о нарушении антидопинговых правил Зубковым

Советский и российский бобслеист, участник Олимпийских игр 1992 года Алексей Головин подал в прокуратуру Краснодарского края и Басманного района Москвы заявление о нарушении антидопинговых правил президентом Федерации бобслея России Александром Зубковым

«Я полагаю, что Зубков принимал допинг, и доводы Макларена в его части соответствуют действительности. Бобслей — прагматичный вид спорта. У нас не бывает сенсаций, вообще. И по всем раскладам Зубков в Сочи должен был быть на 4-5 месте. А он выиграл. Плюс к этому он отвратительно строит работу в федерации, доказательством чему является ужасное выступление наших бобслеистов на Олимпиаде в Корее», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Он отметил, что в прошлом информатор WADA Григорий Родченков очень близко работал с бобслеем, и у всех спортсменов были на слуху его методы.

«Так что зря Зубков отбрыкивается от Родченкова, это смешно, слишком многие знали в бобслее эту фамилию в предыдущие годы», — добавил бывший бобслеист.

Он также пояснил, какие у него претензии к Зубкову как к главе федерации.

«Основной принцип — «чтобы друзья дружили». Зубков привлекает к работе хороших знакомых, безотносительно профессионализма этих людей. Когда у ведомых ими спортсменов 29-й разгон из 30 тренер должен в отставку подавать без разговоров, если у него все в порядке с совестью. Но поскольку принцип — «чтобы друзья дружили», да ещё и за государственный счёт, результат становится вторичен», — заявил Головин.

Ранее Зубков отреагировал на открытое письмо ряда тренеров с требованием его отставки.