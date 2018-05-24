Норвежцы захотели власти в WADA

В Госдуме призвали членов WADA быть справедливыми по отношению к России

"Как можно больше стран должны влиять на принятие решений, чтобы поменять правила и не было бы такой однополярной деятельность в отношении России", — приводит слова Чепикова НСН.

Ранее депутат Госдумы выразил сомнение по поводу объективности решений представителей Норвегии в руководстве WADA в отношении России.