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Норвежцы захотели власти в WADA
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В Госдуме призвали членов WADA быть справедливыми по отношению к России 

Газета.Ru 24 мая 2018
Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt / ZumaPress / Globallookpress.com
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков заявил, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) должно быть последовательным при принятии решений в отношении России. Кроме того, он отметил, что организация требует изминений.
"Как можно больше стран должны влиять на принятие решений, чтобы поменять правила и не было бы такой однополярной деятельность в отношении России", — приводит слова Чепикова НСН.
Ранее депутат Госдумы выразил сомнение по поводу объективности решений представителей Норвегии в руководстве WADA в отношении России.
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