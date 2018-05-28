Названы сроки сдачи антидопинговой лаборатории РФ

Назван срок сдачи новой российской антидопинговой лаборатории

По словам Садовничего, в конце мая начинается «перевоз того оборудования, которое можно перевезти, и закупка нового», а через три недели завершается сдача объекта после полной реконструкции.

«Я думаю, сразу после этого я обращусь в ВАДА к (гендиректору агентства) Оливье Ниггли с этим вопросом. (…) Я с ним обсуждал этот вариант, он вообще позитивно отнесся, что возможно и они рекомендуют кого-то на этот пост. В любом случае, это сотрудник МГУ — лаборатория при МГУ», — сказал ректор в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что университет пригласил около 40 специалистов «пока на совместительство или за счет средств МГУ».

«Они уже наши сотрудники, эти люди. Это специалисты, которые и ранее работали в разных лабораториях по этим пробам. Есть исполняющий обязанности, временный, который сейчас присматривает за вводом, чтобы все было по правилам», — добавил Садовничий.

Напомним, в середине мая гендиректор ВАДА Оливье Ниггли сообщил, что организация получила «письмо от России», но содержание письма не раскрыл. Тем временем спортивное движение потребовало от ВАДА восстановить РУСАДА.