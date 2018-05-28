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Названы сроки сдачи антидопинговой лаборатории РФ
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Назван срок сдачи новой российской антидопинговой лаборатории 

Деловая газета «Взгляд» 28 мая 2018
Фото: РИА Новости
Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в июне состоится сдача создаваемой при госуниверситете новой российской антидопинговой лаборатории, после чего он планирует обратиться к гендиректору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с предложением рекомендовать кого-то на пост главы лаборатории.
По словам Садовничего, в конце мая начинается «перевоз того оборудования, которое можно перевезти, и закупка нового», а через три недели завершается сдача объекта после полной реконструкции.
«Я думаю, сразу после этого я обращусь в ВАДА к (гендиректору агентства) Оливье Ниггли с этим вопросом. (…) Я с ним обсуждал этот вариант, он вообще позитивно отнесся, что возможно и они рекомендуют кого-то на этот пост. В любом случае, это сотрудник МГУ — лаборатория при МГУ», — сказал ректор в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что университет пригласил около 40 специалистов «пока на совместительство или за счет средств МГУ».
«Они уже наши сотрудники, эти люди. Это специалисты, которые и ранее работали в разных лабораториях по этим пробам. Есть исполняющий обязанности, временный, который сейчас присматривает за вводом, чтобы все было по правилам», — добавил Садовничий.
Напомним, в середине мая гендиректор ВАДА Оливье Ниггли сообщил, что организация получила «письмо от России», но содержание письма не раскрыл. Тем временем спортивное движение потребовало от ВАДА восстановить РУСАДА.
Ранее агентство озвучило перечень оставшихся к России вопросов. Между тем президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что безусловное признание доклада главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена невозможно, Россия категорически отрицает существование государственной системы поддержки допинга.
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