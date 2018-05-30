Россия призналась в допинге

В сети появилось письмо, подписанное министром спорта России Павлом Колобковым, бывшим главой Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным, адресованное президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгу Риди, сообщает «Советский спорт».
«Серьезный кризис, который оказал влияние на российский спорт, был вызван некоторыми неприемлемыми манипуляциями в антидопинговой системе, что и было выявлено в ходе расследований WADA.
После проведенных расследований 5 декабря 2017 года Исполком МОК принял решение приостановить полномочия ОКР.
От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем, что данные манипуляции произошли в России. Хотели бы заверить вас, что все заинтересованные организации предпринимают все необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил, которые обязаны соблюдать все спортсмены, национальные команды, тренеры, врачи и остальной персонал в соответствии с кодексом WADA.
Наряду с WADA, наши организации и правительство России несут ответственность за сохранение целостности спорта. Мы хотим заверить, что любые возможные манипуляции проходили без нашего ведома и разрешения.
Кроме того, мы подтверждаем, что соответствующие меры принимаются и еще будут приняты в отношении отдельных лиц, участвовавших в допинговой схеме, включая запрет на их участие в дальнейшей антидопинговой работе в России. Мы стремимся обеспечить эффективное осуществление деятельности РУСАДА и международных федераций без неправильного внешнего вмешательства.
Заверяем вас, что в полной мере поддерживаем расследование, которое ведет Следственный комитет России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные будут наказаны.
Эти решения будут служить дополнительным стимулом для всех действующих спортсменов и молодых атлетов в будущем», — приводит текст письма немецкий телеканал ARD.