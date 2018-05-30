Россия призналась в допинге

В сети появилось письмо Минспорта России с признанием допинга

«Серьезный кризис, который оказал влияние на российский спорт, был вызван некоторыми неприемлемыми манипуляциями в антидопинговой системе, что и было выявлено в ходе расследований WADA.

После проведенных расследований 5 декабря 2017 года Исполком МОК принял решение приостановить полномочия ОКР.

От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем, что данные манипуляции произошли в России. Хотели бы заверить вас, что все заинтересованные организации предпринимают все необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил, которые обязаны соблюдать все спортсмены, национальные команды, тренеры, врачи и остальной персонал в соответствии с кодексом WADA.

Наряду с WADA, наши организации и правительство России несут ответственность за сохранение целостности спорта. Мы хотим заверить, что любые возможные манипуляции проходили без нашего ведома и разрешения.

Кроме того, мы подтверждаем, что соответствующие меры принимаются и еще будут приняты в отношении отдельных лиц, участвовавших в допинговой схеме, включая запрет на их участие в дальнейшей антидопинговой работе в России. Мы стремимся обеспечить эффективное осуществление деятельности РУСАДА и международных федераций без неправильного внешнего вмешательства.

Заверяем вас, что в полной мере поддерживаем расследование, которое ведет Следственный комитет России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные будут наказаны.

Эти решения будут служить дополнительным стимулом для всех действующих спортсменов и молодых атлетов в будущем», — приводит текст письма немецкий телеканал ARD.